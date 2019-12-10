Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что во время знакомства президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пожали друг другу руки.
Политики впервые встретились в рамках «нормандского» саммита, который проходит в Париже.
Они просто пожали руки, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, встреча глав государств ещё впереди, передаёт
Ранее NEWS.ru сообщал, что между Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли переговоры тет-а-тет. Также во время визита президента России в Париж у него состоялась встреча с Ангелой Меркель.
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