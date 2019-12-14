https://static.news.ru/photo/4e6c5fd0-1f32-11ea-822e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (в центре) Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ситуация на территории Донбасса разрешилась. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что для разрешения конфликта на востоке европейской страны необходимо политическое доминирование на Украине. Песков сделал это заявление для программы «Большая игра».

Слова пресс-секретаря президента РФ приводит ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков заявил, что несмотря на переговоры в Париже, президенты России и Украины остаются далеки от согласия по целому ряду вопросов. На саммите 9 декабря Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому удалось поговорить тет-а-тет несколько минут.