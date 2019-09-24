https://static.news.ru/photo/80198014-ded0-11e9-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет подписать с Токио мирный договор. Аналогичное желание есть у премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отметил он.

Чиновник добавил, что работа в этом направлении будет продолжена, однако это очень сложно, передаёт РИА Новости .

Мы прекрасно понимаем, и у президента [Владимира] Путина есть чёткая политическая воля, нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией, — подчеркнул он.

Попытки усложняются союзническими отношениями Японии и Соединённых Штатов, так как американские военные могут размещать на территории островного государства свои объекты без разрешения Токио, заключил он.

Российский президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. По его словам, некоторые вопросы, влияющие на заключение такого договора, ещё не решены. Однако сторонам необходимо обойти их. В частности, как отметил российский лидер, речь идёт о вопросах безопасности и обороны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ тоже настроен на скорейшее заключение мирного договора. Он призвал Путина вдвоём сделать всё, чтобы достичь цели.

При этом пока сторонам не удаётся договориться. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио. И это, по его словам, вызывает сожаление у Кремля, писал News.ru.