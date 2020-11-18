Песков рассказал о здоровье Путина

Этот вопрос возник в связи с инцидентом на совещании президента с членами правительства. Во время беседы Путин сильно закашлял. Он вёл разговор по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым. Когда речь зашла о финансовых проблемах, Владимир Путин начал кашлять. Он попросил прощения и прижал ко рту кулак, но сдержать кашель получилось не сразу. Через несколько секунд президент смог справиться с приступом и продолжил речь о необходимости помощи российским регионам.
Как писал NEWS.ru, на том же совещании по ситуации с коронавирусом в стране выступил с докладом глава Минздрава Михаил Мурашко. Он употребил формулировку, которая вызвала удивление и негодование президента РФ Владимира Путина. Рассказывая о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19, чиновник упомянул «систему управления пациентами».
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