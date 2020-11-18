Песков рассказал о здоровье Путина

https://static.news.ru/photo/0ab0c4ea-29b1-11eb-bd5e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У президента Владимира Путина всё нормально со здоровьем, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом представитель политика ответил на вопрос журналистов о том, как себя чувствует глава государства.

Абсолютно нормально, — передаёт ТАСС.

Этот вопрос возник в связи с инцидентом на совещании президента с членами правительства. Во время беседы Путин сильно закашлял. Он вёл разговор по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым. Когда речь зашла о финансовых проблемах, Владимир Путин начал кашлять. Он попросил прощения и прижал ко рту кулак, но сдержать кашель получилось не сразу. Через несколько секунд президент смог справиться с приступом и продолжил речь о необходимости помощи российским регионам.

Как писал NEWS.ru, на том же совещании по ситуации с коронавирусом в стране выступил с докладом глава Минздрава Михаил Мурашко. Он употребил формулировку, которая вызвала удивление и негодование президента РФ Владимира Путина. Рассказывая о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19, чиновник упомянул «систему управления пациентами».