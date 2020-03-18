https://static.news.ru/photo/8a09f5c6-690a-11ea-8e16-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для защиты главы государства от вирусов делается всё необходимое в круглосуточном режиме.

Всё, что нужно для защиты президента от вирусов и других заболеваний, делается в круглосуточном режиме, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что лучшим свидетельством состояния здоровья Путина является его рабочий график.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, несмотря на высокий уровень риска. По его словам, благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек.