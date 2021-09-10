Песков рассказал о возможных темах на встрече Путина и Зеленского

На возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского могут обсуждаться вопросы выполнения Киевом минских соглашений, договорённостей Парижского саммита и двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время Песков отметил , что обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского невозможно, и сама эта формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита. Это же касается и вопросов войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта.

Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях, — заявил Песков.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».