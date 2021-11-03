Песков рассказал о возможной встрече Путина с главой ЦРУ
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:57, 03 ноября 2021
Дмитрий ПесковФото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сообщить о встрече Владимира Путина с руководителем ЦРУ, если она состоится, сообщает ТАСС. Накануне Уильям Бёрнс прибыл с визитом в Москву.
Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает. <...> Поэтому если какие-то контакты состоятся — не личные, то мы об этом сообщим, — отметил представитель Кремля.
Накануне сообщалось, что с Бёрнсом встретились секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Стороны обсудили отношения России и США.
Ранее ЦРУ опубликовало доклад, в котором говорится, что миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете. По заявлению ведомства, вооружённое противостояние мировых держав произойдёт уже в ближайшие десятилетия.