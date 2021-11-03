Песков рассказал о возможной встрече Путина с главой ЦРУ

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В Кремле прокомментировали слова американского президента Джо Байдена о горящей тундре. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на лесные пожары в самих Соединённых Штатах и добавил, что это глобальные последствия климатических изменений, передаёт ТАСС.

Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия...