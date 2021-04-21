Песков рассказал о внешних угрозах для России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b434d66c-a2da-11eb-9def-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Белоруссии, так и России нужно привыкнуть жить в условиях существования внешних угроз, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, окружающая среда РФ и РБ «агрессивна, враждебна и недружелюбна». Это значит, что страны как по отдельности, так и вместе становятся объектами нападок других государств.

Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, — сказал чиновник в эфире белорусского государственного телеканала «Беларусь 1».

Песков не пояснил, в чём заключается угроза со стороны других стран.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что в Москве задержаны Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным силовиков, они консультировались с представителями США и Польши и планировали осуществить госпереворот в Белоруссии 9 мая.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники пойманы в столице РФ после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. По данным властей, мятежники планировали убить руководителя республики, а также блокировать Минск, чтобы в город нельзя было стянуть войска. Они якобы хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.