https://static.news.ru/photo/00ce75d0-1f12-11ea-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на переговоры в Париже, президенты России и Украины остаются далеки от согласия по целому ряду вопросов. На саммите 9 декабря Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому удалось поговорить тет-а-тет несколько минут.

Они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию. Я думаю, что минут 10–15 они проговорили с глазу на глаз, что, кстати, достаточно не так коротко, — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он также констатировал, что на саммите «нормандской четвёрки» прорыва в урегулировании ситуации на Украине достигнуто не было.

После переговоров сам Зеленский сказал, что с Путиным было нелегко найти общий язык:

Путин разбирает всё в деталях, и мы начинаем регулировать каждое слово. Я просто другой человек, я такой, что раз-раз, договорились. А тут по-другому.

Накануне «нормандского» саммита Песков, отвечая на вопрос, следует ли ожидать «прорыва» по итогам саммита в «нормандском формате», заявил в эфире телеканала «Дождь»: «Смотрите, если вы говорите „прорыв в российско-украинских отношениях“, то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм».

Саммит прошёл 9 декабря во французской столице. Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Участие в нём принимают президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. На саму встречу отводится порядка трёх часов.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. «Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией. Как говорит Захарова, украинские переговорщики стали учитывать интересы различных сегментов общества и изменили тональность своих высказываний, оперируя больше правовыми терминами.