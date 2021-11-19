Песков рассказал о создании системы гарантий безопасности в Европе

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ начать переговоры о создании системы гарантий безопасности, которая сможет снизить напряжённость в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, провокационные действия НАТО на Украине и в Черном море вынуждают Москву принимать меры по защите и обеспечению своих интересов, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля добавил , что тема гарантий безопасности будет на повестке дня предстоящих контактов президента, но пока не обсуждалась с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и американским лидером Джо Байденом.

Это постоянный процесс, он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на европейском континенте. Альтернативой этому являются переговоры о создании системы гарантий безопасности. Вот о чём говорил президент и что он поручил вчера российской дипломатии. Такая система гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию, сделать так, чтобы страны чувствовали себя надёжно, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о «красных линиях», в том числе когда проводят учения непосредственно у границ РФ. Но предупреждения Москвы дают о себе знать и производят определённый эффект. Российский лидер отметил, что Россия должна добиваться от Запада серьёзных гарантий своей безопасности, поскольку ей не нужны конфликты на западных границах.