Песков рассказал о скучающем по общению Путине

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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что гегемония США в мире остаётся в прошлом, что подтвердила пандемия коронавируса. Так он прокомментировал публикацию в китайском СМИ о том, что после победы человечества над заразой реформировать миропорядок будут Москва, Пекин и Вашингтон.

В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придётся отказаться от претензий на мировую гегемонию, —...