Политика

Песков рассказал о скучающем по общению Путине

13:59, 12 апреля 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ временно перешёл на дистанционную работу. Политик скучает по живому общению с людьми. Но график лидера стал более напряжённым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его графика, — приводит слова представителя Кремля телеканал «Россия 1».

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