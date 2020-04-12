Песков рассказал о скучающем по общению Путине

https://static.news.ru/photo/3880b12a-7cad-11ea-adf8-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава РФ временно перешёл на дистанционную работу. Политик скучает по живому общению с людьми. Но график лидера стал более напряжённым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его графика, — приводит слова представителя Кремля телеканал «Россия 1».