Песков рассказал о «не совсем» самоизоляции Путина

https://static.news.ru/photo/6c620a0e-74cc-11ea-aea9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Личные встречи сохраняются в графике президента России Владимира Путина, хотя большую часть совещаний он перевёл в формат телеконференций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это не совсем самоизоляция — отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, все совещания и другие форматы президент перевёл в форму телеконференций.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что все, кто посещал инфекционную больницу в Коммунарке вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ежедневно сдают тесты на коронавирус и максимально стараются работать дистанционно, включая главу государства.

25 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения. 31 марта появилась информация о том, что сам врач оказался инфицированным.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписан ы из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.