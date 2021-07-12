Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина, недавно перешедшего на режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в ближайшем окружении главы России. По словам представителя Кремля, российский лидер чувствует себя прекрасно, но на этой неделе продолжит работать преимущественно из дома, передаёт слова политика ТАСС.

Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции, — заявил Песков.

Ранее Путин признался, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом. Он добавил, что проведёт в режиме самоизоляции несколько дней после контакта с одним из инфицированных.

Сотрудники из окружения Путина начали заболевать коронавирусом в сентябре, однако точно выявить, на каком мероприятии они заразились, невозможно. Песков отметил, что глава государства ушёл на самоизоляцию в резиденции в Ново-Огарёво.