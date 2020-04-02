Политика

Песков рассказал о решении президента по продлению нерабочей недели

13:07, 02 апреля 2020 278
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В настоящий момент неизвестно, будет ли в России продлена нерабочая неделя. Стоит дождаться того, что скажет в своём обращении к гражданам 2 апреля президент страны Владимир Путин.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов по поводу того, собираются ли власти сделать следующую неделю тоже нерабочей. Песков заявил, что к настоящему моменту решения по данному поводу ещё не принято.

Поэтому давайте дождёмся того, что будет сказано президентом, — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Песков заявил, что Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам после 16:00 по московскому времени.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях