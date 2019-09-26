https://static.news.ru/photo/436ea7e0-e117-11e9-bb7a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предложения об изменениях избирательной системы обсуждаются с экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у Кремля пока нет чётко сформированной позиции по этому вопросу.

Таким образом Песков прокомментировал предложения главы ЦИК Эллы Памфиловой по корректировке муниципального фильтра, отмене досрочного голосования и цифровизации выборов. Он отметил, что её мнение важно и принято во внимание.

При этом Песков уточнил, что избирательное законодательство может быть оставлено без изменений, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Памфилова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой об оценке действий правоохранительных органов в ходе выборов в Санкт-Петербурге. По её словам, полиция проигнорировала свыше 170 обращений о нарушениях.