Песков рассказал о реакциях Путина на нападки в свой адрес

https://static.news.ru/photo/e7a3ae4c-483a-11eb-80ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России не станет реагировать на атаки и нападки в свой адрес эмоционально, «как юнец». Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье — он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет. Реагировать на это эмоционально, как какой-то трепетный юнец, — ну, Путина таким представить себе просто невозможно, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что нападки на российского президента идут со всех сторон и не первый месяц. По словам Пескова, Путин «гораздо более устойчив, чем сила этих огрызаний кого-то там извне».

Это не последние месяцы, атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних 20 лет, собственно, и, конечно, за это время определённый иммунитет наверняка у президента сформировался, — рассказал представитель главы государства.

Песков также напомнил слова самого Путина, который много раз повторял, что «атаки атаками, главное, как человек работает».

Как сообщал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия столкнулась с «бешеными атаками» и недобросовестной конкуренцией в отношении российских вакцин против COVID-19.