Песков рассказал о разговоре Путина с вдовой Ельцина

https://static.news.ru/photo/67ff5a6e-6523-11eb-aefa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 1 февраля, российский президент Владимир Путин переговорил по телефону с вдовой бывшего главы государства Бориса Ельцина Наиной. Об этом в разговоре с журналистами на следующий день сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

1 февраля отмечался юбилей первого президента России. Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. В понедельник Владимир Путин возложил цветы к могиле бывшего главы государства. Ранее букеты на Новодевичье кладбище принесли Наина Ельцина, друзья, соратники политика и сотрудники Ельцин Центра.

Кроме того, как рассказал Песков, Путин и вдова экс-президента пообщались в день 90-летия с момента рождения Ельцина.

Они переговорили по телефону, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил своё уважение первому российскому президенту, с которым ему довелось работать, и отметил, что важность его роли в отечественной истории покажет время.

Борис Ельцин с 1991 по 1999 год занимал пост президента Российской Федерации, он стал первым президентом после развала Советского Союза. При его руководстве страной произошёл путч 1991 года, была принята Конституция РФ 1993 года, проводил политику либерализации цен и приватизации в стране, при нём прошла первая чеченская война и началась вторая, также при Ельцине случился дефолт 1998 года.