Песков рассказал о работе Путина в майские праздники

Президент Владимир Путин не планирует проводить какие-либо публичные рабочие мероприятия во время майских праздников или в нерабочие дни между ними. Вместе с тем обязанности главы государства предполагают постоянную работу, в том числе с решением оперативных вопросов, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля напомнил, что происходит постоянный оборот документов, которые должен рассматривать и подписывать Путин
Оперативные вопросы, доклады ведомств. Это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано, — заключил Песков.
Ранее Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1-го по 10-е число.
Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов.