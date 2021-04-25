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Песков рассказал о работе Путина в майские праздники

13:18, 26 апреля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Владимир Путин не планирует проводить какие-либо публичные рабочие мероприятия во время майских праздников или в нерабочие дни между ними. Вместе с тем обязанности главы государства предполагают постоянную работу, в том числе с решением оперативных вопросов, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля напомнил, что происходит постоянный оборот документов, которые должен рассматривать и подписывать Путин

Оперативные вопросы, доклады ведомств. Это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано, — заключил Песков.

Ранее Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1-го по 10-е число.

Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов.

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