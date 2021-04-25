Песков рассказал о работе Путина в майские праздники

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Проведение переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на лето. Однако точная дата встречи ещё не назначена. Также неизвестно, в какой именно стране встретятся два лидера. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава...