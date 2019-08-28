https://static.news.ru/photo/2525fb50-c982-11e9-ad31-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проведению саммита «нормандской четвёрки» на высшем уровне может способствовать встреча помощников лидеров стран — участниц формата: РФ, Германии, Франции и Украины, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Он добавил, что политики должны будут «подготовить ситуацию» к переговорам руководителей государств, пишет ТАСС .

Есть определённые прикидки, я не буду сейчас забегать вперёд, я не знаю, когда она точно состоится <...> Мы склонны дождаться результатов встречи помощников, — пояснил представитель Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвящённый урегулированию кризиса на Украине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для подготовки нормандского саммита — выполнение предыдущих договорённостей.