В Кремле ответили на вопрос о президентской «пятёрке» для назначения в ЦИК

https://static.news.ru/photo/acf9e258-6f85-11eb-a1f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Список кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии РФ будет обнародован после того, как соответствующий перечень будет утверждён президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель главы государства Дмитрий Песков.

Когда президент примет такое решение, мы его обнародуем, — ответил Песков на вопрос журналистов РИА Новости, началась ли работа по формированию президентской «пятёрки» для назначения в ЦИК.

Срок полномочий членов Центризбиркома истекает в марте текущего года. В обновлённый состав по пять человек должны назначить президент, нижняя и верхняя палаты парламента.

Как писал NEWS.ru, политологи назвали три возможных сценария, которые будут развиваться на выборах в Госдуму. Специалисты дали им условные названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство».

При первом варианте «Единая Россия» получает конституционное большинство голосов, что исключает возможность изменения политического расклада. По мнению экспертов, этот вариант готовится к реализации. Второй сценарий — «Ветер перемен» предполагает, что ЕР достанутся порядка 260 мандатов, а в Госдуму пройдут до пяти партий. Самым вероятным на практике станет стратегия «Ускользающее большинство». При нём власти снизят степень контроля над выборами, ограничившись «режиссурой».