https://static.news.ru/photo/7ff65aea-5dff-11ea-8510-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом приведут к выработке мер по предотвращению кризиса в Идлибе.

Планы обсудить с Эрдоганом идлибский кризис. Ожидания — выйти на единое понимание предтечи этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения, — заявил пресс-секретарь президента журналистам, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. По его словам, районы с террористами смешались с наблюдательными постами турецких военных.

NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону 3 марта ситуацию в Идлибе. Политики выразили надежду, что российско-турецкая встреча, которая запланирована на 5 марта, пройдёт результативно.