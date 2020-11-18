Песков рассказал о потребности Путина в живом общении

https://static.news.ru/photo/b74e36e6-290d-11eb-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: putin.kremlin.ru

Конференции по видеосвязи не могут компенсировать потребность президента Владимира Путина в живом общении и получении обратной связи, завил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи, — подчеркнул он.

Песков выразил надежду, что рано или поздно в Кремле смогут вернуться к «нормальной жизни» и продолжить «как обычно». По его словам, рабочий график главы государства остаётся насыщенным.

Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме, растянутом по суткам. И все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли: он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером, и в час ночи, и в два ночи, это совершенно нормальная практика, — сказал он.

Представитель политика добавил, что такой режим был и до самоизоляции.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал, что Путин пока не планирует участвовать в федеральной онлайн-конференции партии «Единая Россия». В графике главы государства пока нет этого мероприятия. Однако, по словам представителя Кремля, Путин всё же может принять участие в конференции.