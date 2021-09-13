Песков рассказал о политических приоритетах Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о приоритетах Владимира Путина в вопросах ведения политики: он выделил тему социально-экономического развития России и меры по поддержке определённых групп населения. Об этом сообщают РИА Новости.

Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла, — подчеркнул Песков.

При этом Песков добавил, что Путин уделяет особое внимание принятию соответствующих мер «по поддержке определённых групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений» для того, чтобы ускорить процесс выхода из кризиса. Песков уточнил, что «это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина».

Ранее Путин направил в Банк России указ об обеспечении защиты соцвыплат россиян от списывания за долги. Соответствующие изменения должны быть внесены до 1 февраля 2022 года.