Интенсивность снижена: Песков рассказал о поездках Путина по регионам

https://static.news.ru/photo/33b7c78a-2b19-11eb-89b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на фоне пандемии коронавируса стал реже посещать регионы с рабочими визитами. Однако это не вредит работе с губернаторами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заверил, что российский лидер по-прежнему контролирует жизнь на местах.

В этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работе президента с руководством региона и не в ущерб вниманию президента к региональным проблемам, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем он не подтвердил и не опроверг информацию о том, действительно ли Путин в начале декабря намерен посетить Тюменскую область, чтобы побывать на открытии нефтехимического завода и аэропорта в Тобольске. Ранее такая информация появилась в некоторых СМИ.

Песков отметил, что в Кремле таких заявлений не делали, и пообещал своевременно сообщить о предстоящих региональных поездках главы государства.

Как писал NEWS.ru, Песков также прокомментировал скандал с разорванным портретом Путина в Санкт-Петербурге. Там местный депутат уничтожил изображение главы государства, разозлившись, что его повесили вместо портрета поэта Александра Пушкина.