Песков рассказал о подготовке саммита президентов России и США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону предстоящий саммит российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Однако конкретная дата встречи на высшем уровне пока не сообщается, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне. Пока конкретных прикидок, согласованных по точным датам нет. Когда они появятся — мы будем информировать, — заявил он.

По словам Пескова, предметом обсуждения Патрушева и Салливана стали итоги саммита в Женеве, состоявшегося в июне. Стороны затронули в том числе вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам, включая обстановку на Украине и ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что между двумя странами наблюдается развитие диалога по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности. Так, недавно были созданы рабочие группы, в рамках которых будет обсуждаться контроль над вооружениями, включая новейшие разработки.

Кроме того, Россия и США ведут активное взаимодействие по вопросам информационной безопасности, однако американская сторона предпочитает фокусироваться на теме кибервымогательства. Дипломат также отметил, что и Москва и Вашингтон уверены в необходимости проведения новых встреч двух президентов.