Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным

https://static.news.ru/photo/c33e47e8-ce4e-11eb-81d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль подтвердил проведение подготовки к прямой линии с Путиным, однако дата пока не называется. Слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по этому поводу приводит ТАСС.

На вопрос о дате Песков ответил очень кратко: «Пока преждевременно».

Мы своевременно сообщим вам. Подготовка ведётся, — заявил представитель Кремля.

Накануне «Ведомости» назвали две возможных даты проведения прямой линии, ссылаясь на свои источники в администрации президента. Это 24 или 30 июня. Но не исключено, что дату могут перенести из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением провести прямую линию в этом году пораньше. Эту идею озвучил один из участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» во время встречи с президентом, аргументировав тем, что в данный момент практически все обращения уже обработаны.