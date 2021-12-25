Песков рассказал о первой международной поездке Путина в 2022 году

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина не запланированы международные поездки до открытия пекинской Олимпиады. Об этом сообщает РИА Новости.

Это первая будет в следующем году поездка. Но зато будут разные международные контакты у нас в России, — рассказал Песков.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Президент России назвал ошибкой решение ряда западных стран объявить дипломатический бойкот предстоящих соревнований ради «сиюминутных политических вопросов».

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поставку противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и предложил обсудить дополнительные поставки российского газа в республику. Лидер РФ подтвердил договорённости, достигнутые в Сочи, и заверил сербского лидера, что Россия поставит необходимое количество газа.

Политики договорились также о дополнительных поставках газа в Сербию. Они позитивно оценили подписанное 24 декабря «Газпромом» и сербской компанией HIP Petrohemija соглашение. Президенты планируют подписать в ближайшем будущем договор о стратегическом экономическом сотрудничестве и выразили готовность к дальнейшему диалогу.