Песков рассказал о переносе послания Путина Федеральному собранию

Конкретная дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию определена не была. В нынешней ситуации она несколько сдвигается. О том, когда именно глава государства обратится к парламенту, сообщат дополнительно, приводит ТАСС слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Мы никакие даты точно не объявляли. Понятно, что оно (оглашение послания. — NEWS.ru) чуть-чуть сдвигается вправо. Но чётких дат, собственно, и не определялось, — сказал он.

Пресс-секретарь президента заверил, что оглашение послания, «безусловно, состоится».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента писали, что послание парламенту Путин может огласить в первых числах марта. Тогда издание отмечало, что подготовка мероприятия зависит от ситуации с распространением коронавируса.

По сведению другого источника, послание должно было состояться 1 марта, почти одновременно с обращением американского лидера Джо Байдена к конгрессу.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.