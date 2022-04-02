Песков рассказал о нежелании Украины проводить переговоры в Белоруссии

Украина до последнего не хотела проводить переговоры с Россией в Белоруссии, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча делегаций в Гомеле прошла с огромным трудом.

Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон. Первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «украинцы на самом деле не хотели до последнего туда ехать».

Когда наша делегация приехала на первый раунд, она почти сутки ждала украинцев. Не знали до последнего момента, приедут они или нет, — добавил пресс-секретарь президента России.

Российская делегация прибыла 27 февраля в белорусский Гомель на переговоры с украинцами. В её состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию главы государства.

Как заявил ранее представитель Кремля, Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений. По словам Пескова, это будет возможно в случае ответной готовности Киева.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.