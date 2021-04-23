Песков рассказал о графике Путина в длинные майские выходные

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в майские праздники с 1 по 10 число включительно. При этом органы публичной власти и другие организации должны уточнить количество служащих и работников, обеспечивающих своё функционирование.
Не все россияне оценили инициативу правительства улучшить эпидемиологическую обстановку в стране таким образом. Многие указали на о, что теряют в зарплате, а бизнес начнёт компенсировать убытки за счёт роста цен.
Как сообщалось ранее, россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты. На указанные дни не будут распространяться правила, предусмотренные для государственных праздников.