Песков рассказал о графике Путина в длинные майские выходные

https://static.news.ru/photo/452891ce-a4af-11eb-baaa-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Рабочий график президента в майские праздники на данный момент уточняется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ответ прозвучал на вопрос, повлияют ли длинные выходные в мае на график российского лидера.

График президента уточняется, — ответил Песков.

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в майские праздники с 1 по 10 число включительно. При этом органы публичной власти и другие организации должны уточнить количество служащих и работников, обеспечивающих своё функционирование.

Не все россияне оценили инициативу правительства улучшить эпидемиологическую обстановку в стране таким образом. Многие указали на о, что теряют в зарплате, а бизнес начнёт компенсировать убытки за счёт роста цен.

Как сообщалось ранее, россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты. На указанные дни не будут распространяться правила, предусмотренные для государственных праздников.