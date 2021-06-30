Песков рассказал о главной теме прямой линии с Путиным

Дмитрий Песков рассказал, какая тема вопросов станет главной на прямой линии с Путиным. Это коронавирус и вакцинация, заявил пресс-секретарь президента в интервью на телеканале «Россия 24».

По словам Пескова, вопросов к предстоящей прямой линии традиционно много, поступают они по разным каналам.

Набор тем в принципе от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях: ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации, — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в вопросах к президенту фигурируют протесты против обязательной вакцинации от коронавируса для определённых профессий и секторов в некоторых регионах, кто-то утверждает, что у него есть противопоказания против прививки, что «вряд ли может быть», есть вопросы о том, когда закончится пандемия и тому подобное. То есть блок вопросов, связанный с темой коронавируса, огромный, добавил пресс-секретарь главы государства.

Также россияне жалуются на нехватку лекарств в тех или иных регионах.

При этом. как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая... Логистические проблемы, проблемы распределения, — пояснил Песков.

По его словам, дефицит лекарств чаще всего объясняется тем, что «где-то не расторговали вовремя, где-то не объявили тендер и так далее».

Как сообщалось ранее, Владимир Путин 30 июня проведёт прямую линию с гражданами России. Россияне уже направили более 520 тысяч вопросов. Прямая линия стартует в полдень по московскому времени, её покажут шесть телеканалов, включая Первый канал и «Россию 1».