https://static.news.ru/photo/bae5ec60-7407-11ea-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Главная цель многосерийного интервью президента России Владимира Путина для специального проекта ТАСС заключается в том, чтобы максимальное количество людей смогло его посмотреть. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля отреагировал на критику телеведущего Владимира Соловьёва в адрес интервью журналиста ТАСС с Путиным. Песков сказал по этому поводу, что творческие люди часто «подвержены эмоциональной экзальтации».

Многосерийное интервью посмотрели больше людей, чем аудитория того же Соловьёва. Это значит, что цель достигнута, — цитирует пресс-секретаря президента «Газета.Ru».

Как ранее писал NEWS.ru, все, кто посещал инфекционную больницу в Коммунарку вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ежедневно сдают тесты на коронавирус и максимально стараются работать дистанционно, включая главу государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.