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Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном режиме

14:42, 05 апреля 2021 203
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдёт полностью в очном режиме. Дополнительные нюансы мероприятия прорабатываются, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос СМИ о возможных ограничениях из-за пандемии COVID-19.

Послание [президента РФ Федеральному собранию] будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются, — цитирует его ТАСС.

Лидер огласит послание 21 апреля. Песков добавил, что в скором времени откроется аккредитация на мероприятие для представителей СМИ. Тогда же станет известно и место проведения. С начала этого года в прессе неоднократно появлялись возможные даты оглашения послания, но ни одну из них в Кремле не подтверждали. Дмитрий Песков пообещал журналистов проинформировать, как только дата будет утверждена.

Правительство РФ намерено обратиться в Госдуму с просьбой перенести дату ежегодного отчёта о работе перед депутатами. Как пояснил пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков, изначально предоставление отчёта было запланировано на 21 апреля, но, как выяснилось, в этот день президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам на сегодняшний день не принято, рассказал Дмитрий Песков. При этом он пояснил, что соответствующие предложения правительством сформулированы.

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