Песков рассказал о формате общения Путина с журналистами

https://static.news.ru/photo/dd4006c2-7b1a-11eb-beb9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники администрации президента ещё не прорабатывали вопрос очного формата общения главы государства Владимира Путина с журналистами на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Представители прессы стали реже присутствовать на встречах с Путиным после начала пандемии. Большинство соответствующих мероприятий проходит в формате онлайн. В частности, таким образом в 2020 году провели ежегодную пресс-конференцию президента. В наступившем году, как ожидается, глава государства традиционно обратится с посланием к Федеральному собранию. Формат данного мероприятия пока не утверждён.

Относительно общения национального лидера с журналистами Песков сказал, что в Кремле детали режима очной работы СМИ пока не прорабатывались.

Администрация пока не рассматривала вопрос о введении для сотрудников СМИ платы за сдачу тестов на COVID-19 перед встречами с президентом, — цитирует Пескова ТАСС.

Известно, что указанная пресс-секретарём Путина мера действует в США.

Как ранее передавал NEWS.ru, самолёт российского лидера носит название «основной». Так его называют все, кто имеет к этому борту какое-либо отношение.

Журналист Дмитрий Смирнов рассказал, что кремлёвский пул летает на воздушной машине, получившей название «передовая». Этот самолёт вылетает из Москвы первым, чтобы к появлению первого лица государства все журналисты уже были на своих местах.