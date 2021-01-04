Песков рассказал о «фактической жизни на работе» Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/655d4c36-4f42-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин фактически живёт на работе. Иногда он делает пятиминутные перерывы, чтобы заняться обычными делами, пожить обычной жизнью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он дал интервью телеведущему Владимиру Соловьёву, в котором рассказал не только о своей жизни, но и о графике национального лидера. По словам Пескова, Путин фактически живёт на работе с пятиминутками для нормальной жизни.

Я бы так не смог. Это мало кто может. Это уже смысл жизни, — рассказал представитель Кремля в интервью, обнародованном на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин не терпит некомпетентности и беспощаден к предательству и воровству. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он назвал главу российского государства хорошим человеком, который не может совершить приписываемые ему преступления.

По словам Пескова, Путин со временем стал ещё более непримирим к «негативным проявлениям» и к некомпетентности.