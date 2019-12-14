https://static.news.ru/photo/8ab7c336-1f40-11ea-bfbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская сторона в начале переговоров лидеров «нормандской четвёрки» в Париже пыталась отредактировать согласованный заранее документ. Об это рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дело в том, что саммиту предшествовала достаточно напряженная работа помощников президентов, которые работали над текстом договоренностей. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины, — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Песков заявил, что несмотря на переговоры в Париже, президенты России и Украины остаются далеки от согласия по целому ряду вопросов. Он также констатировал, что на саммите «нормандской четвёрки» прорыва в урегулировании ситуации на Украине достигнуто не было.

Саммит прошёл 9 декабря во французской столице. Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Участие в нём принимают президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. На саму встречу отводится порядка трёх часов.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. «Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией. Как говорит Захарова, украинские переговорщики стали учитывать интересы различных сегментов общества и изменили тональность своих высказываний, оперируя больше правовыми терминами.