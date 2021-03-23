Песков рассказал о дате послания Путина парламенту

https://static.news.ru/photo/f02b4bd0-8c85-11eb-9368-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата послания президента РФ Владимира Путина парламенту пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что соответствующая информация будет озвучена только после того, как дата будет точно определена.

Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем, — цитирует Пескова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что российский лидер рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью.

Ранее в СМИ появились новые возможные даты оглашения президентом послания парламенту. Сообщалось, что это может произойти 7-8 апреля. Представитель Кремля, однако, эту информацию опроверг. Песков заявил, что по-прежнему не может назвать точную дату.

С начала этого года в прессе неоднократно появлялись возможные даты оглашения послания, но ни одну из них в Кремле не подтверждали. Дмитрий Песков пообещал журналистов проинформировать, как только дата будет утверждена, заметив, что она постоянно сдвигается.