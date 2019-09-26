Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сенатор Алексей Пушков заявил о необходимости начать проводить крупные мероприятия, прежде всего по линии ООН, за пределами Соединённых Штатов. Предложение члена Совета Федерации связано с персональными санкциями Вашингтона и невыдачей виз на въезд в США.

Надёжнее будет, — написал Пушков в Twitter. Сенатор отметил, что ряд государств нацелен на снижение зависимости от доллара и переход на торговлю в национальных валютах. По словам Пушкова, это также...