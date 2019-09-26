https://static.news.ru/photo/da2b0f7e-e03c-11e9-a9d5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Одной из главных тем на переговорах президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро стало сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Вы знаете, что имели место ранее поставки специального имущества, военной техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании, частично пришла в нерабочее состояние, поэтому, как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые несёт российская сторона <...>, — цитирует его РИА Новости.
Глава Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом 24 сентября. 25 сентября он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Боливарианской Республики. Он также заверил своего коллегу в поддержке диалога венесуэльских властей с оппозиционными силами, писал News.ru.