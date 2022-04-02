Песков рассказал о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Подобного санкционного давления, какое сейчас оказывается на Россию, не получала ранее ни одна страна в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, подобная ситуация заставляет работать и «крутиться».

Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше, — отметил Песков.

Чиновник также добавил, что происходящее заставляет страну самостоятельно внедрять те технологии, которые ранее закупались за границей, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК. Кроме того, санкции Запада позволяют глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией.

Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, кооперацию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить это санкционное влияние, — пояснил Песков.

Таким образом, по мнению представителя Кремля, «нет худа без добра».

Также Песков заявил, что Россия готова оказать Белоруссии абсолютную поддержку в случае нападения на республику. По его словам, атака на члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), особенно на Белоруссию, будет приравниваться к атаке на Россию. По его словам, существует абсолютная взаимная поддержка России и Белоруссии, это является абсолютной константой и никто не может и не должен подвергать это сомнению. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ никак не влияла на Минск в вопросе о внесении изменений в Конституцию Белоруссии и никогда не вмешивается во внутренние дела другой страны.

Кроме того, в ходе интервью Песков рассказал о том, что в отношениях России и Турции преобладает взаимовыгодное партнёрство. Он назвал отношения двух государств «прекрасными», но отметил, что они не свободны от разногласий. По словам представителя Кремля, страны совместно развивают крупные экономические проекты.