Песков рассказал, на чём строится отношение Запада к России

https://static.news.ru/photo/b6453156-7051-11eb-99b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные страны выстраивают отношения с Россией с 40-х годов XX века, основываясь на постулате о необходимости занять жёсткую позицию по отношению к Москве. Впервые это было выражено в «длинной телеграмме» американского дипломата Джорджа Кеннана, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

За один заход он (Джордж Кеннан. — NEWS.ru) изложил некое видение и концепцию будущих отношений с нашей страной, которая потом получила своё развитие, буквально через месяц, в «Фултонской речи» Черчилля, и вместе вот эти два мировоззрения объединились и стали фундаментом, на котором уже было сформировано мировоззрение США, партнёров, сателлитов США по отношению к нашей стране, — цитирует РИА Новости Пескова.

По его мнению, вне зависимости от «перезагрузок и перегрузок» в отношениях между странами, эта идеология (Кеннана и Черчилля) является определяющей в политике США и западных стран. При этом Песков отметил, что сам Кеннан хорошо относился к России, хорошо знал страну и считал решение о расширении НАТО в 1999 году «трагической ошибкой».

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разрыв отношений между Россией и Европейским союзом происходит уже много лет, инициатором этого является Европа. По словам политика, каркас отношений был сознательно разрушен Брюсселем, в том случае если ЕС будет восстанавливать отношения, то Москва будет к этому готова.