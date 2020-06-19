Песков рассказал, может ли Путин манипулировать Трампом

https://static.news.ru/photo/d05c0e66-b21f-11ea-86fd-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет. Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам говорил неоднократно в многочисленных интервью, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, глава российского государства не считает, что американским коллегой легко манипулировать.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о словах бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего, что Владимир Путин может играть на Трампе, как на скрипке.

Как писал NEWS.ru, Болтон выразил мнение, что президент США Дональд Трамп является человеком «потрясающе неосведомлённым», которым легко манипулируют иностранные коллеги. Он назвал российского президента Владимира Путина «умным, жёстким» политиком, который не видит серьёзного противника в Трампе и считает, что может им манипулировать.

Бывший советник главы Белого дома отметил, что Путин «посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире», а позиция Трампа другая. Ему «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них». Болтон уверен, что по этой причине США находятся в трудном положении.