Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

https://static.news.ru/photo/8ebdaad8-b557-11ea-83ae-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На парад Победы в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины и Абхазии. Помимо глав государств и ветеранов, на Красную площадь 24 июля приглашены также члены правительства РФ, врачи и волонтёры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, — цитирует РИА Новости Пескова.

Кроме того, по словам представителя Кремля, на параде будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Как писал NEWS.ru, Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу. Дмитрий Песков напомнил, что в число отказавшихся от участия в параде вошёл и хорватский лидер Зоран Миланович, который ранее намерен был посетить парад. Песков также выразил признательность президенту Хорватии «за изначальную готовность разделить с нами радость этого праздника». Глава пресс-службы российского лидера пояснил, что «прежде всего причины касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах».

Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. Лидеры 12 стран ранее подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, а президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад даже не прислали. По словам Дмитрия Пескова, акцент делался на приглашение лидеров стран СНГ, а де-факто Украина не является государством Содружества.