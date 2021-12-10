Песков рассказал, кого из лидеров стран ценит Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ценит президента Турции Реджепа Эрдогана, потому что он играет решающую роль в своей стране и в регионе в целом. Благодаря личным договорённостям Путина с Эрдоганом двум государствам удалось заключить несколько взаимовыгодных мегапроектов, например по строительству АЭС «Аккую». Своим мнением Песков поделился в интервью греческому телеканалу «Антенна» накануне переговоров Путина с премьером страны Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи.

Эрдоган тот тип человека, который ценит президент Путин, потому что когда президент Путин что-то говорит, он это имеет в виду и делает это. Это важно, — отметил Песков.

Он добавил, что в целом Россия заинтересована в реализации огромных мегапроектов в Греции, и есть много бизнесменов, которые готовы инвестировать в греческую экономику.

Что касается разногласий Москвы и Анкары по ряду вопросов, в том числе по Сирии, представитель Кремля сказал, что «их невозможно не иметь», потому что интересы государств часто сталкиваются. Но каждый раз Путин и Эрдоган находили возможным встретиться, «говорить по пять, шесть, семь часов и не появляться перед прессой до тех пор, пока они не находили решение».

Песков в рамках интервью также заявил, что концентрация военных и техники НАТО и США в Греции вызывает беспокойство у правительства России. Также Москве не нравится переброска через греческий порт Александруполис военной техники альянса.

Он напомнил и том, что Россия в настоящее время покрывает 40% потребностей Греции в природном газе и нарастила поставки энергоресурса в отличие от США, которые перенаправили поставки на Дальний Восток по увеличенной стоимости.