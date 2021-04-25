Песков рассказал, когда встретятся Путин и Байден

https://static.news.ru/photo/09e9ae2c-a676-11eb-9015-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на лето. Однако точная дата встречи ещё не назначена. Также неизвестно, в какой именно стране встретятся два лидера. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

По словам Пескова, ряд предложений по встрече президентов действительно были озвучены, однако даты представитель Кремля подтвердить не смог.

Пока никаких договорённостей по датам нет. Речь действительно идёт о летних месяцах, ещё предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договорённости, — заявил пресс-секретарь Путина.

Также Песков добавил, что пока не называлась ни одна страна, где могла бы пройти встреча.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» сказала, что у Байдена, судя по всему, есть некий страх перед российским коллегой Владимиром Путиным.