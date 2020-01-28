Будущий губернатор Пермского края должен быть знающим и опытным человеком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, формулировка «молодые технократы» была придумана средствами массовой информации и политологами.
Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком, — отметил он.
Песков добавил, что именно поэтому слово «технократ» вряд ли является подходящим для данной ситуации.
При этом пресс-секретарь не стал рассказывать подробности о подборе кандидатур на должность губернатора,
Как писал NEWS.ru, ранее околополитические инсайдеры сообщили, что на освободившееся от нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова место губернатора Пермского края может номинироваться экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
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