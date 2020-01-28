https://static.news.ru/photo/c41be4ae-41c3-11ea-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: permkrai.ru

Будущий губернатор Пермского края должен быть знающим и опытным человеком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формулировка «молодые технократы» была придумана средствами массовой информации и политологами.

Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком, — отметил он.

Песков добавил, что именно поэтому слово «технократ» вряд ли является подходящим для данной ситуации.

При этом пресс-секретарь не стал рассказывать подробности о подборе кандидатур на должность губернатора, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее околополитические инсайдеры сообщили, что на освободившееся от нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова место губернатора Пермского края может номинироваться экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков.