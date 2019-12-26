https://static.news.ru/photo/3bbd5692-27ce-11ea-ae0f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии новогодних праздников все подводят итоги уходящего года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не остался в стороне и отметил, что прошедшие 12 месяцев стали для Кремля годом напряжённой работы.

По мнению Пескова, каждый год наполнен и радостными событиями, и трудностями. Важна пропорция этих событий, которая постоянно меняется, приводит его слова ТАСС.

Для Кремля это был год рабочий, очередной год напряжённой работы, которая главным образом преследует одну цель — повышение благосостояния граждан России, — заявил пресс-секретарь лидера страны.

Песков также заверил, что несмотря на некоторые трудности в экономике общая стабильность обеспечена и гарантирована. Что касается макроэкономической стабильности, то её там в принципе быть не может.

Говоря о международной обстановке, представитель Кремля подчеркнул, что вокруг сложилось «достаточно недружественное международное окружение, вряд ли это способствует особо плодотворным результатам». Однако, по словам Пескова, работа продолжается, хоть она и напряжённая, и сложная.

Пресс-секретарь также прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 60% россиян назвали уходящий год трудным и плохим для страны. По мнению Пескова, это связано с эмоциональными оценками, «поэтому к ним надо относиться с известным допуском».

Представитель Кремля рассказал также, когда граждане начнут ощущать изменения к лучшему. Песков напомнил, что национальные проекты как раз и призваны улучшить уровень жизни. А это произойдёт в срок, на который рассчитаны эти проекты, а именно до 2024 года, сказал глава президентской администрации.

Как писал NEWS.ru, в среду президент Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности, что большинство россиян почувствовали изменение своей жизни к лучшему в результате реализации национальных проектов. По словам российского лидера, об этом говорят даже опросы общественного мнения структурами, «которым мы не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны».