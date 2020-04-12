Песков рассказал, как Путин защищается от коронавируса

https://static.news.ru/photo/14fc13a2-7cb7-11ea-9bb0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подготовился к посещению инфекционной больницы в Коммунарке — он никогда не пренебрегает здоровьем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин никогда не окажется в ситуации британского премьер-министра Бориса Джонсона, который случайно заразился коронавирусом, попал в реанимацию и вынужденно передал руководство страной министру иностранных дел.

Мы видели эту критику в адрес президента, но давайте всё-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта президента. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время ЧС функционирует правильно, — цитирует Пескова ТАСС.

Действия Путина далеки от безрассудных, заверил его пресс-секретарь.

Как писал NEWS.ru, в конце марта президент России проинспектировал больницу в Коммунарке — главное медучреждение Москвы по лечению заражённых коронавирусом — накануне первого телеобращения к россиянам, в котором объявил режим нерабочих дней.

Число пациентов с диагнозом COVID-19 в России выросло до 15,7 тысячи человек. Умерли 130.