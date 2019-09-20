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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывает полноценных выходных дней, но когда появляется свободное время, глава государства занимается спортом и встречается с родными и близкими.

Полноценных выходных у него не бывает, но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Встречается с родными и близкими, — цитирует РИА Новости Пескова.

Песков отметил, что даже в выходные дни у Путина «идут доклады по линии ведомств», возникают вопросы, требующие его решения, многие законы необходимо подписать для их вступления в силу.

Как писал News.ru, по дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провёл субботний день в тайге с кратким отдыхом. После этого президент отправился в Сочи на гонки чемпионата мира «Формула-1».