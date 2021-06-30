Песков рассказал, изменятся ли отношения России и США после саммита

Дмитрий Песков рассказал, изменились ли отношения России и США после саммита. Нужно время для того, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».

За две недели после встречи Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли что-то может измениться, считает пресс-секретарь президента. Нужно ждать месяцы, чтобы почувствовать тенденцию к изменениям.

Это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев, и только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях, — пояснил Песков.

Американские издания по итогам встречи лидеров двух мировых держав пришли к выводу, что риторика между США и Россией несколько смягчилась по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина на вилле Ла Гранж, хотя напряжённость в отношениях сохранилась.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, встретился на территории Женевы со своим американским коллегой Джо Байденом. Политики обменялись рукопожатием.