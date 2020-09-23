Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

https://static.news.ru/photo/550e4b3c-fe4d-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отмечая, что практика международного общения этого и не требует.

Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было, — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что ранее российский лидер поздравлял Лукашенко с победой на выборах президента. Это было уже дважды: во время разговора по телефону и личного общения в ходе встречи в Сочи.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия.